Britney Spears in cerca di un uomo... superdotato

10:10 - Britney Spears si è stufata di passare le notti da sola a Las Vegas così, dopo il post di S.Valentino dedicato al fidanzato invisibile, la reginetta del pop ha lanciato un appello dal palco del Planet Hollywood per cercare l'anima gemella. L'unico requisito richiesto sono degli attributi importanti perché "è tempo di cercare un nerd bollente, un ragazzo sexy con un p*** davvero grosso". Riuscirà a trovare il suo principe azzurro superdotato?

Il 13 febbraio a Las Vegas è ricominciata una nuova stagione dello show, rinnovato nella scaletta e nelle coreografie. "Ho aggiunto alcune delle canzoni preferite dai fan, cambiato l'introduzione e i fantastici abiti di scena" ha spiegato al Las Vegas Sun "Ho anche inserito un fantastico pezzo di break dance e dei laser". Da due anni è stabile nella città del peccato e "la amo moltissimo, è come una seconda casa per me. Desidero passare altri due anni qui "



La durata iniziale del suo residency show "Britney Piece of Me", che ha debuttato nel dicembre 2013, era infatti di due anni ma la cantante ha rinnovato il contratto fino al 31 dicembre 2017. Ai candidati che vogliono conquistare il cuore (e il letto) della Spears non resta quindi che prenotare un volo per Las Vegas e sperare di avere tutte le misure in regola per soddisfarla.