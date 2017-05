Britney Spears, bikini perfetto in spiaggia grazie al toyboy

Palestra e allenamenti sono una fatica per la maggior parte delle persone, ma non per Britney Spears che tra pesi e cyclette si è innamorata del suo personal trainer Sam Asghari. La relazione dura già da qualche mese e con la bella stagione i risultati si vedono: eccola in bikini alle Hawaii, negli scatti pubblicati da "Chi", mentre sfoggia un fisico da atleta olimpica.

Britney si è concessa una vacanza all'insegna del relax e della famiglia a Kauai con i figli e la mamma, per ricaricare le pile prima di partire con il tour mondiale. Chiusa l'esperienza quadriennale a Las Vegas, ora la Spears è pronta a portare il disco "Glory" dai suoi fan sparsi in tutto il globo. Tra le tappe in programma anche Tel Aviv (3 luglio), dove il partito laburista israeliano ha addirittura spostato la data delle primarie per non farle coincidere con il sold out dell'artista.