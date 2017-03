Britney Spears, ecco il segreto degli addominali scolpiti

Il segreto per un fisico scolpito e addominali tonici? Essere motivati. A dirlo è Britney Spears che posta sui social i video con le sue fatiche. Il risultato è un corpo ben modellato che mette in mostra indossando un reggiseno sportivo verde e calzoncini corti arrotolati per far vedere anche le gambe ben sagomate dagli esercizi.

“Restare motivati” ha scritto la cantante pop svelando il segreto della sua formidabile tonicità. Per la popstar la palestra è una priorità per il suo benessere. “L'esercizio fisico quotidiano è importante per me sia mentalmente che fisicamente” ha detto spiegando cosa è importante per la salute delle donne.



Mamma di due bambini, Jayden e Sean, la Spears concentra i suoi allenamenti nel tempo libero, ma senza mai perderne uno. Britney racconta di aver notato i cambiamenti del suo fisico, soprattutto dopo la nascita dei bambini: i fianchi più allargati, ad esempio. Per questo è ancora più necessario allenarsi e mantenersi in forma, dice.