Brad Pitt chiede scusa alla sua ex: "Perdonami Jennifer, se ti ho spezzato il cuore"

Dopo 12 anni Brad Pitt chiede scusa a Jennifer Aniston , sua ex moglie, per averla lasciata nel 2005 e aver sposato Angelina Jolie . Ognuno ha i suoi tempi di metabolizzazione delle colpe! Dopo cinque anni di matrimonio con l'attrice di "Friends", Pitt si innamorò della Jolie durante le riprese del film "Mr. & Mrs. Smith", e chiese subito il divorzio, come riporta il magazine americano "Life & Style" citando fonti anonime...

L'attore quindi avrebbe fatto un passo indietro, merito, a quanto sembrerebbe, del percorso terapeutico a cui si sta sottoponendo da quando ha divorziato dalla Jolie. "Dopo il divorzio da Angelina Jolie avvenuto qualche mese fa, Brad Pitt non solo ha smesso di bere, ma ha pure iniziato ad andare in terapia", scrive il magazine, che svela come una fonte gli abbia rivelato che: "Brad si è scusato con Jen per averle spezzato il cuore. Di solito lui non si apre così, ma grazie alla terapia e al periodo di riabilitazione, ha imparato a esprimere i suoi sentimenti. Ha affrontato tutto il dolore che le ha causato".



Un'altra fonte ha aggiunto: "Lei è stata incredibilmente aperta riguardo le sue scuse. Gli ha detto che lo perdona e di focalizzarsi sul futuro".



La Aniston festeggerà a breve due anni di matrimonio con Justin Theroux, mentre Pitt è nel pieno della causa di divorzio con le incognite legate all'affidamento dei loro sei figli, Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, 11, e i due gemelli di 8 anni Knox and Vivienne.