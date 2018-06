Bianca Atzei torna a cantare e racconta: "Sull'Isola dei Famosi sognavo una pizza"

Estate ricca di novità per Bianca Atzei , reduce dall'esperienza nell'ultima edizione dell'" Isola dei Famosi ". "Il 15 giugno esce il mio nuovo brano, ' Risparmio un sogno ', scritto da Ultimo ma che ho sentito subito mio, per la musica e per le parole. Perché oggi sono una persona che sta crescendo" ha detto radiosa da Napoli, dove si è esibita in un concerto con la sua band.

"Grazie ... sempre belle emozioni!!! Adesso che ho ripreso il mio posto non mi ferma più nessuno. Avete cantato con me e io mi sono emozionata a con voi! Vi voglio bene", ha scritto a corredo del video dell'evento napoletano, postato prontamente sulla sua pagina Instagram.



E proprio in occasione dell'annuncio del singolo in uscita, l'artista ha raccontato anche il suo stato d'animo in questo periodo. "Non sono più così leggera ma non prendo nemmeno le cose con pesantezza. Quando una storia d'amore finisce magari nei tuoi pensieri e nel tuo cuore c'è una porta aperta ma impari a dedicarti a te stessa, come appunto dice la mia canzone", ha spiegato in riferimento alla dolorosa rottura con l'ex fidanzato Max Biaggi.



Confessando poi un piccolo segreto legato alla sua partecipazione sull'Isola dei Famosi: "Pensavo ogni giorno alla pizza. Ne sognavo una alle verdure oppure una semplice margherita con la mozzarella di bufala".