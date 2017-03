Benji & Fede, partito il tour in un Forum esaurito: "Siamo solo all'inizio"

Anche gli scettici e i detrattori più incalliti devono fare i conti con un fenomeno che non è più virtuale. Le code di fan , che a ore di distanza dall'apertura dei cancelli si stendevano dagli ingressi fino alla fermata della metropolitana in un serpentone senza soluzione di continuità. Senza contare di chi si è a ccampato per due giorni , sotto pioggia e vento, pur di avere le prime file sotto al palco. Cose ormai non si vedono più nemmeno per le più blasonate stelle internazionali. "Ci vogliono un bene tale... - dicono loro -. C'è sicuramente un alto grado di follia in tutto questo ma è almeno parti alla voglia che abbiamo di divertire questa gente". Per il debutto al Forum (con biglietti andati esauriti in una settimana) hanno fatto le cose in grande : un palco largo 20 metri con una passerelle di 30, un secondo palchetto elevato sul quale hanno eseguito un set acustico. Tutto rigorosamente in bianco: alle luci ci hanno pensato le 200 barre led sospese e i 130 mq di display led. Un evento al quale i due sono arrivati senza particolari tensioni. "La preparazione in realtà è durata sei anni - spiega Benji -. Siamo arrivati qua abbastanza tranquilli perché ne abbiamo passate di ogni prima. Suonare qua è un'emozione pazzesca ma alla fine ci sono diecimila persone che non vedono l'ora di sentirti. È più difficile all'inizio nei pub, quando devi catturare l'attenzione di 50 persone che sono lì per caso".

Per questo tour costruito sul secondo album "0+", Benji & Fede hanno messo in piedi uno show di più di 20 pezzi, che spazia obbligatoriamente tra i due album fin qui pubblicati, con qualche cover ("Shape Of You" di Ed Sheeran) e qualche medley. "Abbiamo pensato a una scaletta dinamica, con momenti più carichi e altri dove si tira il fiato. Come fosse un'onda" dice Benji.



Raggiungere un traguardo di questo tipo in così breve tempo, e senza la facile promozione di un talent televisivo che dia visibilità a costo zero, non è da tutti, ma i due ragazzi sono consapevoli che questo in fondo sia solo l'inizio. "Dobbiamo ancora crescere come persone e come musicisti - sottolinea Benji -. Per ora vogliamo chiudere al meglio il tour e al tempo stesso scrivere in ogni momento possibile". E intanto un pensiero va agli affetti più cari: "Dedichiamo questa serata ai nostri genitori - dicono - tra l'altro è la prima volta che sono tutti a un nostro concerto". Mentre Fede ha un pensiero speciale per nonna Antonia, 85 anni: "Lei non poteva spostarsi ma è la nostra fan più accanita. Ha i nostri poster in camera. Le è stato approntato un maxi schermo in tavernetta per seguirci". Già, perché se non bastasse la folla accorsa al Forum, il concerto è stato anche trasmesso in diretta via Facebook. "Siamo i primi artisti italiani a fare una cosa del genere - rivendica Benji -. Questa cosa ci rappresenta perché siamo nati dai social. È la chiusura di un cerchio".