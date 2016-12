Benji & Fede: "Ecco chi siamo veramente"

Un po' per caso. Abbiamo tante cose da dire che sono difficili da trasmettere con i social network, dove postiamo video e messaggi molto brevi. Grazie al libro abbiamo avuto la possibilità di raccontare molto di noi.

Un lato super personale. Raccontiamo molto della nostra vita privata. Le persone che ci seguono possono sapere qualcosa, nel libro diciamo tutto. Se pensavano di conoscerci prima, acquistando questo volume capiranno davvero come siamo. Con i nostri ricordi, sentimenti, pensieri. Siamo Federico Rossi e Benjamin Mascolo.

Normalissimi, semplici. Ma anche stra-complicati. Siamo molto determinati dal punto di vista professionale e molto timidi in quello personale, soprattutto con le ragazze. D'altronde siamo assolutamente single. Anzi, lanciamo un appello, cerchiamo fidanzate (ridono, ndr)....

Il nostro non è stato un percorso standard, siamo i primi del mondo del pop ad essere usciti dal web. Raccogliendo anche molte porte in faccia. E' avvenuto tutto in modo naturale, abbiamo iniziato a postare i video per divertimento... Ci sono persone che sono più adatte a passare dai talent, per noi che siamo molto impulsivi e abbiamo sempre avuto voglia di esprimerci al di fuori dalle regole, è stato più adatto il web. Siamo la prova che i sogni si possono avverare.

Vivere di musica e crescere ogni giorno con le persone che ci seguono...

E' fondamentale. Aggiorniamo i nostri fan attraverso i social network, abbiamo un rapporto di amicizia. Quando riusciamo rispondiamo, anche se è davvero impossibile accontentare tutti.

Si fanno errori e si impara. Siamo cresciuti lentamente, è avvenuto tutto in modo graduale. Teniamo i piedi per terra. Continuando a fare la vita di prima. L'unica cosa che è cambiata è il tempo, limitato. Ma siamo rimasti identici.