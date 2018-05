Avicii: funerali in forma privata ed è in arrivo un album postumo

Avicii (all'anagrafe Tim Bergling ) riceverà l'ultimo saluto in un funerale strettamente privato. E' la stessa famiglia della star della musica elettronica ad averlo rivelato alla rivista " Billboard ". Il suo corpo era stato ritrovato senza vita in una stanza d'albergo in Oman il 20 aprile. "Non poteva più andare avanti, voleva trovare la pace" avevano detto i famigliari, facendo riferimento al suicidio. Intanto si fa anche strada l'ipotesi di un album postumo.

"Ci sono state molte richieste riguardanti gli accordi funebri per Tim. La famiglia di Bergling ha ora confermato che i funerali saranno svolti in forma privata, alla presenza delle persone che gli erano più vicine e chiede gentilmente ai media di rispettarli. Non saranno fornite ulteriori informazioni". Si legge così nella nota che la famiglia di Avicii ha rilasciato alla rivista americana "Billboard".



Proprio ai recenti "Billboard Awards" Avicii era in gara nella categoria Top Dance/Electronic Album, dove alla fine hanno avuto la meglio The Chainsmokers. E, al momento di ritirare il premio, il duo americano (composto da Andrew Taggart e Alex Pall) ha voluto rendere omaggio al collega e amico. "La sua scomparsa è stata una grande perdita per il mondo della musica e per noi. Era un grande artista, fonte d’ispirazione da tanti punti di vista. È stato fondamentale per tutti noi della scena elettronica", hanno detto.



Nessun premio postumo, quindi. Ma potrebbe esserci invece un album in uscita, dopo la sua morte. Lo ha ipotizzato il sito svedese "Aftonbladet" affermando che Avicii avrebbe circa 200 canzoni concluse e pronte per essere pubblicate e che la famiglia avrebbe dato il proprio benestare alla pubblicazione di un album che, sempre secondo il magazine, dovrebbe arrivare entro la fine del 2018.