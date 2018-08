Asia Argento tradita dalla compagna di Rose McGowan

Asia Argento è stata tradita da una amica alla quale aveva confessato di aver fatto sesso con il 17enne Jimmy Bennet . E sì, a fare mea culpa è infatti Rain Dove , la modella 27enne compagna di Rose McGowan che con Asia ha dato vita al movimento #MeToo. Su Twitter infatti la ragazza ammette che i messaggi erano stati indirizzati proprio a lei, e che la Argento non ha preso bene la pubblicazione: "Mi ha scritto che sono un mostro".

"Mi sono rivolta alla polizia perché Asia ammettendo di aver fatto sesso con il minorenne di fatto ha confessato di aver commesso un reato", ha scritto Rain Dove sui social networknegando però di aver inviato i messaggi privati al sito Tmz: "E' stato sicuramente qualche amico o collaboratore con cui li avevo condivisi per valutare il da farsi... Un amico avido".



Quanto alla foto con Bennet sul letto con Asia ha le idee chiare: "E' stato lui stesso a inviarla a Tmz, ci ha guadagnato 28 mila dollari". Poi puntualizza che ha deciso di uscire allo scoperto per evitare che si pensasse che la talpa fosse la compagna. Infine evidenzia di sentirsi in colpa con la Argento: "Ma la giustizia deve prevalere".