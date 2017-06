Articolo 31 2.0, la storia ricomincia da "Domani... refresh"

Dj Jad ritorna con gli Articolo 31 2.0 e con il singolo " Domani...refresh ", una nuova versione della celebre hit del gruppo che, oltre ad anticipare l'album previsto in autunno, sarà presentata in ogni tappa del tour nazionale. "E' un omaggio al mio passato" dice Dj Jad . Tgcom24 vi presenta in anteprima il video della canzone.

Il nuovo progetto Articolo 31 – 2.0 viene riproposto dall'ideatore e co-fondatore Vito Perrini in arte DJ Jad, accompagnato in questa avventura da una crew di sei elementi, quattro musicisti e due voci, una femminile e una maschile. Durante ogni data del tour ci saranno brani nuovi e quelli vecchi riproposti in una chiave diversa e contaminati dall'energia di generi come il funky, il raggae e lo ska.



LE DATE DEL TOUR

30 giugno – Solarussa (OR)

08 luglio – Samugheo (OR)

05 agosto – Valentano (VT)

06 agosto – Civita di Oricola (AQ)

07 agosto – Anagni (FR)

09 agosto – Sanluri (CA)

10 agosto – Laigueglia (SV)

14 agosto – Capo D’Orlando (ME)

15 agosto – Laviano (SA)

18 agosto – Giurdignano (LE)

25 agosto – Biasca (Svizzera)

02 settembre – Lodè (NU)

03 settembre – Carpignano (AV)