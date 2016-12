Un amico di Jackson: "Due figli non sono suoi"

foto Getty Correlati Jackson, ecco la camera dov'è morto

I fratelli Jackson sul red carpet 13:17 - A quattro anni dalla scomparsa salta fuori una verità scottante su Michael Jackson. Un caro amico della popstar, Jason Pfeiffer, ha infatti rivelato al Mirror: "Il vero papà di Paris e Prince è l'ex attore inglese Mark Lester. Solo Blanket è il suo vero figlio". Intanto Paris, - A quattro anni dalla scomparsa salta fuori una verità scottante su. Un caro amico della popstar, Jason Pfeiffer, ha infatti rivelato al Mirror: "Il vero papà di Paris e Prince è l'ex attore inglese. Solo Blanket è il suo vero figlio". Intanto Paris, dopo aver tentato il suicidio , si sta curando ed è in fase di guarigione.

"Michael con calma mi prese da parte e mi disse: 'Il mio amico Mark mi ha donato lo sperma'- riferisce Jason - Sono rimasto sorpreso, ma non ho pensato di chiedere più nulla vista la delicatezza dell'argomento. Però sembrava orgoglioso di avermi fatto questa rivelazione".



"Paris e Michael hanno avuto un legame unico - conclude Jason - Era davvero la pupilla del suo occhio. Lui l'ha sempre vista come una stella nascente e sapeva che Paris caratterialmente aveva preso molto da lui: come il fatto di essere molto testarda, intelligente e maliziosa". Oggi Mark Lester ha 54 anni ed è un osteopata. Pare sia disposto a fare un test del DNA per dimostrare la paternità e vorrebbe che Paris vivesse con lui nella sua casa nell' Oxfordshire.



Jackson ha avuto i due figli maggiori Paris e Prince con Debbie Rowe, mentre Blanket è nato da una madre surrogata anonima.