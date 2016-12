Jackie Stallone: "Sembro uno scoiattolo"

foto Da video Correlati Jackie Stallone e la chirurgia estetica 10:58 - Jackie Stallone, madre di Sylvester Stallone, a 91 anni rivela dopo il terzo infarto al Daily Mail di essersi pentita della chirurgia plastica: "Sembro uno scoiattolo con la bocca piena di noci". Nonostante tutto Jackie continua ad indossare mini cortissime con tacchi alti durante le cerimonie. Il segreto per restare in forma? "Mangio spinaci cotti al vapore ogni giorno. Questo è il segreto della mia longevità". , madre di, a 91 anni rivela dopo il terzo infarto al Daily Mail di essersi pentita della chirurgia plastica: "Sembro uno scoiattolo con la bocca piena di noci". Nonostante tutto Jackie continua ad indossare mini cortissime con tacchi alti durante le cerimonie. Il segreto per restare in forma? "Mangio spinaci cotti al vapore ogni giorno. Questo è il segreto della mia longevità".

Jackie vive in un condominio vicino alla spiaggia di Santa Monica in California, va a lezioni di ballo tre volte a settimana, ha un personal trainer che la allena in palestra due volte a settimana e trascorre due ore al giorno a suonare il suo pianoforte. Nonostante il mea culpa Jackie dispensa consigli su chi vuole sottoporsi a qualche ritocchino: "Non vado a Beverly Hills perché la maggior parte della chirurgia plastica è marcia. Di solito vado da dottori che si trovano in altri Stati in America. A Beverly Hills si rifanno un sacco di star ma avete visto il loro aspetto? Sembra che siano state colpite da un fulmine!".