Philip Seymour Hoffman in rehab per eroina

16:41 - L'attore premio Oscar Philip Seymour Hoffman, protagonista del film "The Master", ha trascorso 10 giorni in una clinica di disintossicazione dopo aver sniffato eroina. Hoffman aveva avuto problemi con le droghe in passato, ma sembrava averli superati. Al sito TMZ l'attore ha però ammesso che da circa un anno aveva ripreso a far uso di sostanze stupefacenti, cadendo in un vortice distruttivo che lo ha condotto all'eroina.

Hoffman, che nel 2006 vinse l'Oscar di miglior attore per "Capote", ha raccontato di aver abusato di eroina solo nella settimana precedente al ricovero e di aver immediatamente realizzato di aver bisogno di aiuto. Si è quindi presentato spontaneamente in un centro di disintossicazione della Costa Est per farsi ricoverare.



Dopo aver passato dieci giorni in clinica, l'attore è stato dimesso lo scorso 24 maggio. Hoffman ha voluto ringraziare pubblicamente quello che ritiene "un meraviglioso gruppo di amici e familiari" per averlo supportato durante il trattamento e averlo aiutato a curarsi.