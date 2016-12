La Jolie nei panni della madre, morta di tumore

Come Angelina, anche Marcheline era conosciuta per il suo lavoro umanitario: ha aiutato le rifugiate afgane e ha dato il via all'organizzazione Give Love Give Life per contribuire alla lotta contro i tumori ginecologici.



L'attrice, premio Oscar nel 1999 per "Ragazze interrotte", ha descritto la madre come "la grazia incarnata". "Mi sento benedetta che lei sia rimasta in vita abbastanza a lungo da vedere me e mio fratello in un bel posto- ha raccontato al sito inglese "femalefirst" - Ha aspettato che stessimo tutti bene, poi ha chiuso gli occhi".