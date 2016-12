Angelina Jolie si fa asportare i seniOperazione shock per prevenire il cancro

14:44 - Annuncio shock di Angelina Jolie. L'attrice americana ha rivelato di essersi sottoposta a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di cancro. In un articolo intitolato "La mia scelta medica", pubblicato sul New York Times, la Jolie ha spiegato di aver scelto di essere operata a causa di un gene difettoso che aumenta il rischio di cancro ovarico e della mammella.

La Jolie, ancora una volta, si è dimostrata una donna tanto forte quanto controcorrente nel panorama dello showbiz mondiale. Lei, ammirata da sempre per la sua bellezza, non ha esitato a sacrificare il suo corpo per ridurre le possibilità di una malattia. Un'operazione fatta non solo per se stessa ma anche con un pensiero ai suoi figli, come spiega nella lettera scritta al "New York Times".



"Mia madre ha lottato contro il cancro per quasi dieci anni ed è morta a 56 anni - ha raccontato l'attrice - . Il mio dottore aveva stimato che il rischio di avere un cancro al seno fosse dell'87%, mentre la possibilità per le ovaie fosse del 50%, sebbene il rischio possa variare da donna a donna". Con queste previsioni, l'attrice non ha avuto nessun dubbio e ha scelto di operarsi di mastectomia e di raccontare la sua storia in modo che "altre donne" possano giovarsi della sua esperienza".



"Voglio incoraggiare tutte le donne, specialmente se hanno una familiarità col cancro, a informarsi e a chiedere aiuti agli esperti", scrive ancora la Jolie che non manca di ringraziare il suo "meraviglioso" compagno, Brad Pitt.



Nell'articolo sul New York Times, la Jolie racconta come con i suoi sei figli, tra adottati e tre biologici, parli spesso "della mamma di mamma" e della "malattia che ce l'ha portata via". "I mie figli mi chiedevano se la stessa cosa potesse accadere a me", confessa l'attrice e regista. E questa è stata una spinta ulteriore a effettuare l'intervento, così da rassicurare i suoi bambini.



L'operazione è stata un lungo processo, miracolosamente tenuto segreto ai media, cominciato lo scorso febbraio e finito il 27 aprile. "Quando ti risvegli dall'operazione, con i tubi di drenaggio infilati nel seno, ti sembra di stare sul set di un film di fantascienza", racconta la star spiegando che ha deciso di raccontare la sua storia per dire "ad altre donne che la decisione di una doppia mastectomia non è stata facile. Ma è una decisione di cui sono molto contenta. Il rischio di cancro al seno è a meno del 5%". La Jolie si dice anche "fortunata" di avere un compagno come Brad Pitt "che è così amorevole e mi sostiene".



"La vita è piena di sfide", conclude l'attrice nel suo articolo, "le sfide che non ci devono spaventare sono quelle su cui possiamo intervenire e di cui possiamo assumere il controllo".