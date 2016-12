Finito l'amore tra Kristen e Robert

Sembra essere tutto finito, per la coppia che ha fatto sognare gli adolescenti di tutto il mondo nei panni di Bella Swan e della sua anima gemella, il vampiro Edward Cullen nella saga di "Twilight". Un amico della Stewart ha spifferato al blog "Hollywood Life Friday" che il fattaccio risale a qualche giorno fa, il 13 maggio : "Kristen aveva fatto di tutto per rendere il compleanno di Rob speciale, aveva invitato degli amici per andare a nuotare e vedersi nel tardo pomeriggio e in serata. Ma all'ultimo minuto Rob ha detto che non aveva voglia di festeggiare in grande e che aveva voglia solo di uscire con gli amici. Questo ha fatto arrabbiare Kristen".La solidità della coppia aveva già mostrato qualche crepa alla fine di marzo dopo il ritorno di Pattinson da 9 settimane di riprese in Australia per il film "The Rover". La Stewart era stata avvistata mentre saliva nottetempo sulla macchina di un uomo che in molti hanno identificato in Rupert Sanders, il regista di "Biancaneve e il cacciatore" con cui l'attrice aveva già avuto un flirt nel luglio scorso. Proprio questo dell'estate del 2012 è il colpo più grosso inflitto alla relazione delle due star di Hollywood. Dopo la pubblicazione di alcuni scatti compromettenti tra il regista sposato e la Stewart le cose hanno cominciato ad andare male per i Robsten. Intanto, Kristen era a un passo dal matrimonio con il collega Robert. Ma sono bastate le scuse pubbliche, perché Pattinson si convincesse a perdonare la sua amata . Da allora si sono avvicendate le voci di avvicinamenti e rotture in un'altalena infinita. Al momento, il portavoce della Stewart non ha rilasciato commenti sulla fine della storia.