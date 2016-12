Kristen tradisce ancora Rob

foto Ap/Lapresse Correlati FELICE CON PATTINSON POCHI GIORNI FA

E...CON L'AMANTE 08:55 - Quando i dettagli della relazione clandestina tra Kristen Stewart e il regista sposato Rupert Sanders vennero alla luce, si è sollevato un polverone. Ma sembrerebbe che l'attrice 23enne stia trascorrendo del tempo con il suo ex amante di nuovo. Almeno in base agli scatti dei paparazzi pubblicati dal “Daily Mail”. Le istantanee mostrano lei che entra di sera in un auto con un uomo che assomiglia molto alla sua vecchia fiamma. - Quando i dettagli della relazione clandestina trae il regista sposatovennero alla luce, si è sollevato un polverone. Ma sembrerebbe che l'attrice 23enne stia trascorrendo del tempo con il suo ex amante di nuovo. Almeno in base agli scatti dei paparazzi pubblicati dal “Daily Mail”. Le istantanee mostrano lei che entra di sera in un auto con un uomo che assomiglia molto alla sua vecchia fiamma.

Certo, la qualità delle immagini non è tale da dare la sicurezza al 100% ma la somiglianza tra il misterioso guidatore e il regista fedifrago è impressionante. La star di "Twilight" ha incontrato il regista sul set di "Biancaneve e il cacciatore" nel 2011 e domenica scorsa è stata vista balzare nel sedile del passeggero dopo una notte fuori con gli amici in un ristorante messicano di Silver Lake, in California. Oltre alla somiglianza sospetta dell'uomo con il suo vecchio flirt, il veicolo in questione è una Acura nera, lo stesso modello in possesso di Sanders. Al "Daily Mail" dicono di aspettare un commento da parte del portavoce di Kristen. Nel frattempo, però, i giornalisti britannici notano che il giorno del "fattaccio" sarebbe lo stesso in cui il coprotagonista di Twilight e fidanzato dell'attrice Robert Pattinson si è allontanato da Los Angeles a bordo di un jet. La star ha raggiunto l'uomo misterioso dopo una serata trascorsa nello stesso ristorante dove Robert le aveva organizzato un compleanno romantico qualche giorno fa. I due si erano lasciati per un breve periodo dopo che il tradimento dell'attrice era emerso ma si sono subito rimessi insieme a beneficio di flash. I dettagli dell'avventura tra Kristen e il regista Rupert Sanders erano venuti alla luce dopo che nel luglio 2012 i due sono stati immortalati mentre si abbracciavano e baciavano.