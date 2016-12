Pattinson-Stewart di nuovo insieme

foto Ap/Lapresse Correlati DELUSO DALL'AMORE 11:17 - Di chiarire con lei non ne vuole sapere, ma anche dopo essere stato tradito Robert Pattinson cerca di proteggere la sua ex Kristen Stewart. Così, preoccupato di come le fan reagiranno quando vedranno l'attrice alla premiere di "The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte II" a novembre, ha già deciso che sarà al suo fianco sul red carpet. Il vampiro si dimostra quindi protettivo e professionale. - Di chiarire con lei non ne vuole sapere, ma anche dopo essere stato traditocerca di proteggere la sua ex. Così, preoccupato di come le fan reagiranno quando vedranno l'attrice alla premiere di "" a novembre, ha già deciso che sarà al suo fianco sul. Il vampiro si dimostra quindi protettivo e professionale.

Secondo una fonte del "Sun", Kristen dopo averlo tradito con il regista Rupert Sanders lo rivuole indietro "con tutta se stessa", ma Robert non è interessato a parlarle.



Anche se ha deciso di non lasciarla sola davanti ai fan quando sarà il momento di presentare la saga. "Ha detto ai capi del film che camminerà sul red carpet per salvarla dall'imbarazzo e da eventuali fischi da parte delle fan - ha raccontato un'altra fonte sempre al tabloid britannico - si sta comportando in modo professionale e tenendo un livello morale superiore". M



a Pattinson si sta riavvicinando alla sua ex. Anzi, vuole mantenere le distanze, cosa che sta creando dei problemi alla casa di produzione del film.