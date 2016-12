Shock anafilattico per Liam Gallagher

foto Getty Correlati A CAVALLO DI UN CANE

E' passato indenne tra droghe e alcol, ma Liam Gallagher non aveva ancora fatto i conti con le noccioline. L'ex frontman degli Oasis ha infatti rischiato la vita per uno shock anafilattico, dopo aver mangiato una M&M. "La mia bocca ha iniziato a gonfiarsi e potevo sentire la mia gola che si chiudeva - ha rivelato al "Sun" - Sono dovuto andare dal dottore d'urgenza".

"Ho fatto parecchie cose in questi anni, ma non avrei mai pensato che una f*** M&M blu avrebbe potuto uccidermi - ha scherzato il cantante, riferendosi ai suoi trascorsi con la cocaina - Ero in hotel e ho aperto il minibar. Ero annoiato e affamato così ho preso un pacchetto di M&Ms".



Subito dopo averne mangiata una, però, si è scatenata nel suo corpo una reazione potentissima ed è stato ricoverato d'urgenza: "E' succeso di nuovo un paio di settimane più tardi ma adesso porto sempre con me una siringa da usare in caso di emergenza"