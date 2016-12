"Katy Perry è figlia del diavolo"

foto Afp Correlati SUPERSTAR SUL PALCO 08:45 - Doccia gelata in casa di Katy Perry. Il padre, l'intransigente predicatore Keith Hudson, ha bollato sua figlia come "figlia del diavolo". La popstar è stata oggetto di un attacco durissimo da parte del papà per i suoi testi audaci come i versi lesbici della sua hit "I Kissed A Girl", così come per i suoi abiti e le movenze sul palco, e ha esortato la sua congregazione a "pregare per Katy". - Doccia gelata in casa di. Il padre, l'intransigente predicatore, ha bollato sua figlia come "figlia del diavolo". La popstar è stata oggetto di un attacco durissimo da parte del papà per i suoi testi audaci come i versi lesbici della sua hit "I Kissed A Girl", così come per i suoi abiti e le movenze sul palco, e ha esortato la sua congregazione a "pregare per Katy".

La notizia viene dal tabloid inglese The Sun che riferisce alcune parole dette dal predicatore durante un sermone in una chiesa californiana: "La gente si chiede come io possa predicare se ho messo al mondo una ragazza che cantava di baciare un'altra ragazza. Ero a un concerto di Katy e c'erano 20mila persone. Guardavo questa generazione e la loro esaltazione. Sembrava quasi una chiesa. Sono rimasto lì e ho pianto, e continuavo a piangere e piangere. Amano e adorano la cosa sbagliata". Per ora da Katy e dalla madre nessuna replica a queste durissime parole.