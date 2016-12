Valerio Scanu: "Ho fatto la liposuzione"

foto Ufficio stampa Correlati LE SMORFIE DI VALERIO 12:21 - Valerio Scanu ha confessato di essersi sottoposto a liposuzione in passato. "La prima volta non è andata bene e ho avuto i lividi per molto tempo. - ha detto al talk show ComeMiVoglio - Non sono stato ben consigliato e mi sono fidato del medico al quale mi sono rivolto e purtroppo dopo il primo intervento ho dovuto farne un altro per rimediare ai guai del precedente". - Valerio Scanu ha confessato di essersi sottoposto a liposuzione in passato. "La prima volta non è andata bene e ho avuto i lividi per molto tempo. - ha detto al talk show ComeMiVoglio - Non sono stato ben consigliato e mi sono fidato del medico al quale mi sono rivolto e purtroppo dopo il primo intervento ho dovuto farne un altro per rimediare ai guai del precedente".

Il cantante intanto, dopo il concerto dello scorso 25 febbraio a Milano che ha registrato sold out, prosegue con il suo progetto musicale interamente in acustico, che lo porterà il 24 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi proseguire in lungo e largo per l'Italia.