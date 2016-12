Morto l'attore americano Charles Durning

foto Ap/Lapresse Correlati Usa, è morto l'attore Jack Klugman 16:39 - E' morto a New York, alla vigilia di Natale, l'attore Charles Durning, 89 anni, noto caratterista nel cinema americano, candidato due volte all'Oscar come migliore attore non protagonista e vincitore di un Tony award nel 1990 per la sua interpretazione ne "La gatta sul tetto che scotta". - E' morto a New York, alla vigilia di Natale, l'attore Charles Durning, 89 anni, noto caratterista nel cinema americano, candidato due volte all'Oscar come migliore attore non protagonista e vincitore di un Tony award nel 1990 per la sua interpretazione ne "La gatta sul tetto che scotta".

Era sul palcoscenico ormai da mezzo secolo. Sempre comprimario, ma con parti memorabili nella Stangata (1973), in Tootsie (1982) e anche in "Prima Pagina", "Quel pomeriggio di un giorno da cani". "Una presenza familiare nel cinema, teatro e tv americani", scrive il New York Times nel suo necrologio.



Era considerato il re di quella professione che viene definita "caratterista", quello che con la sua fisicità riusciva bene a interpretare un particolare ruolo. E Durning questo era, con la sua corpulenza riusciva lo stesso a interpretare il buono come il cattivo. Facendosi sempre ricordare.



Nella sua carriera ha interpretato per quattro volte il ruolo di Babbo Natale. Ha scelto di andarsene alla vigilia, forse per lasciare l'ultimo segno di una grande carriera.