Tutte le curiosità di "Italia Loves Emilia"

foto Ansa Correlati GLI ARTISTI SUL PALCO

LE EMOZIONI DELLO SHOW

FERRO: "ZERO CAPO GITA"

MINUTO PER MINUTO 11:14 - La manifestazione a favore delle popolazioni terremotate in Emilia Romagna, “Italia Loves Emilia”, ha visto sul palco 13 artisti per quattro ore di show, un palco di 90 metri di lunghezza suddiviso in due stage di circa 25 metri l'uno. - La manifestazione a favore delle popolazioni terremotate in Emilia Romagna, “Italia Loves Emilia”, ha visto sul palco 13 artisti per quattro ore di show, un palco di 90 metri di lunghezza suddiviso in due stage di circa 25 metri l'uno.

Due parti di video laterali di 12.50x10 metri per una parte di video centrale di 7.50x7 metri



22 torri d'ascolto



78 musicisti che hanno suonato con gli artisti



11 network radiofonici riuniti in “Radio Loves Emilia”



2500 persone al lavoro nel giorno del concerto per l'organizzazione/produzione



1500 spazi prenotati nell'area tende



100 testate giornalistiche accreditate



20 Foods&Drinks disclocati in tutta l'area



20 punti vendita merchandising



150.831 biglietti venduti