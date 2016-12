Elisa, Jovanotti e Zucchero ricordano Pavarotti

Nell’occasione del 6 settembre si desidera celebrare anche un altro anniversario, quello del "Pavarotti & Friends", il concerto benefico tanto voluto dal Maestro Pavarotti, che proprio nel 2012 ricorda i 20 anni dalla prima edizione.

La Fondazione ha deciso di offrire un evento che rappresenti una sorta di inno alla musica, dall’opera alla canzone popolare, italiana e non solo. Al concerto - presentato da Fabio Fazio - prenderanno parte sia Friends del mondo pop che alcuni celebrati colleghi del Maestro veterani dell’opera.



Il programma su cui si articolerà la serata prevede, inoltre, la partecipazione di giovani cantanti lirici di diverse vocalità, alcuni ex allievi del Maestro, altri selezionati direttamente dalla Fondazione attraverso audizioni e concorsi.



Ad oggi, questi sono gli artisti che hanno confermato la loro partecipazione, tutti uniti da un legame speciale con il Maestro: Montserrat Caballè, il celebre soprano spagnolo che tante opere ha interpretato accanto al Maestro Pavarotti; Lorenzo Jovanotti, uno tra gli interpreti pop che più amava, presente anche al Memorial di Petra nel 2008; Elisa, che il Maestro considerava una grande cantante italiana e internazionale e di cui apprezzava molto anche gli album in lingua inglese; Zucchero, l'amico e grande sostenitore del cross-over, al fianco del tenore in quasi tutte le edizioni del Pavarotti & Friends. Alla line-up dell’evento si aggiungeranno altri grandi interpreti del mondo pop e della lirica, che saranno annunciati a breve. Chi non potrà esserci per motivi lavorativi è Laura Pausini che su Facebook ha scritto: "Avrei voluto tanto essere con loro, purtroppo peró non potró partecipare ma davvero, con tutto il cuore, saró con Nicoletta, Alice e tutti gli amici che lo ricorderanno".



Le performance dei “big” saranno intercalate dalle esibizioni dei professionisti in erba a cui la Fondazione desidera dare l’opportunità di farsi sentire e conoscere, dando corso al desiderio del Maestro di porsi al servizio dei giovani, di condividere con loro esperienza e passione. Sul palco del Teatro Comunale saliranno, infatti Alessandro Scotto di Luzio, Pablo Karaman, Alessandro Fantoni, Marco Frusoni, Giacomo Patti e Julien Dran (tenori); Simona Todaro e Pervin Chakar (soprani); Valeria Sepe (mezzo-soprano); Andrea Zaupa (baritono). Questi giovani artisti hanno già preso parte a varie iniziative promosse dalla Fondazione raccogliendo consensi negli eventi organizzati a Belgrado (Madleniamum) Manfredonia, Roma (Auditorium Conciliazione), San Pietroburgo, Mosca (Teatro del Cremlino), Lucerna (KKL).



In teatro i cantanti saranno accompagnati da un’orchestra di 65 elementi; il direttore sarà il Maestro Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico dell’Opera di Marsiglia.



La Fondazione annuncia la presenza sul palco di Modena di un’icona della musica mondiale: Ennio Morricone. Il pluripremiato compositore dirigerà l’orchestra in uno speciale omaggio al Maestro Pavarotti, offrendo un brano tratto da una delle sue magnifiche colonne sonore.