Milano ai piedi di Pausini, Pezzali e Modà

BELEN SUL PALCO 18:41 - Per festeggiare i suoi primi trent'anni Radio Italia ha chiamato a raccolta i big della musica per un concerto in Piazza del Duomo a Milano con 40mila i fan. Da Laura Pausini, passando per i Modà, Tiziano Ferro e Biagio Antonacci che ha chiuso la kermesse. A condurre Enrico Ruggeri con Belen che è stata fischiata al grido di "Emma". Volanti, padre di Radio Italia, annuncia: "Il prossimo anno concerto al sud Taranto, Palermo o Napoli". - Per festeggiare i suoi primi trent'anniha chiamato a raccolta i big della musica per un concerto in Piazza del Duomo a Milano con 40mila i fan. Dapassando per iche ha chiuso la kermesse. A condurreche è stata fischiata al grido di "Emma". Volanti, padre di Radio Italia, annuncia: "Il prossimo anno concerto al sud Taranto, Palermo o Napoli".

Piazza Duomo era colma all'inverosimile, persino la Galleria Vittorio Emanuele fino a Piazza dalla Scala solo per vedere il proprio beniamino cantare sul megaschermo.



Ad aprire la manifestazione Laura Pausini che ha cantato, accompagnata dall'orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, "Resta in ascolto", "Vivimi" e "E ritorno da te". Al termine dell'esibizione ha consegnato a Mario Volanti la medaglia "dedicata" che la Presidenza della Repubblica ha fatto avere all'emittente.



In scaletta si sono alternati Pino Daniele ("Quando", "Yes I Know My Way", "Io per lei"), Tiziano Ferro ("Stop! Dimentica", "Indietro", "Non me lo so spiegare"), Negrita ("Ho imparato a sognare", "Magnolia", "Gioia infinita"), Max Pezzali ("Hanno ucciso l'uomo ragno", "Gli anni", "Come mai"), Gigi D'Alessio prima ha cantato "Non dirgli mai" poi è apparsa la compagna Anna Tatangelo che ha interpretato al sua hit "Ragazza di periferia" e poi i due insieme in "Un nuovo bacio". E ancora J-Ax ("Non è un film", "Ti amo o ti ammazzo", "Deca Dance"), Enrico Ruggeri che si è tolto per un attimo i panni del presentatore per quelli di cantante in "Ti avrò", "Quello che le donne non dicono" e "Mistero". Infine Gianni Morandi in acustico ha regalato "C'era un ragazzo", "Vita", "Uno su mille" e accompagnato con la chitarra assieme a Ruggeri hanno reso omaggio a Lucio Dalla con "Piazza Grande". A chiudere la band rivelazione Modà con "Tappeto di fragole", "Arriverà", "La Notte", e Biagio Antonacci congeda tutti con "Pazzo di Lei", "Buongiorno bell'anima" e "Liberatemi".



Particolarmente applauditi sono stati, oltre a Laura Pausini che ha letteralmente trascinato il pubblico con il suo carisma, Max Pezzali, i Modà mentrele donne hanno accompagnato i brani di Biagio Antonacci.

