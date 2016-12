Andrea Cardillo dopo "Amici" va a tutto rock

foto Ufficio stampa Correlati "CAMBIERO'" CON AUDIO MAGAZINE 14:15 - Andrea Cardillo di "Amici" con gli Audio Magazine (Frankie Carusi - tastiera e voce; Kicco Careddu – batteria; Vittorio Longobardi – basso; Enrico Sotgiu – percussioni; Lamine M'baye - percussioni) a Tgcom24 col nuovo video e singolo "Cambierò". La storia del brano risale all'inverno 2007, da un’idea di Carusi. Andrea Cardillo "si innamorò al primo ascolto di quella canzone fascinosa ma incompleta tanto che ad un certo punto fu dimenticata". di "Amici" con gli(Frankie Carusi - tastiera e voce; Kicco Careddu – batteria; Vittorio Longobardi – basso; Enrico Sotgiu – percussioni; Lamine M'baye - percussioni) a Tgcom24 col nuovo video e singolo "". La storia del brano risale all'inverno 2007, da un’idea di Carusi. Andrea Cardillo "si innamorò al primo ascolto di quella canzone fascinosa ma incompleta tanto che ad un certo punto fu dimenticata".

La stesura del testo venne poi portata avanti insieme a Kicco Careddu, “lavoro che portò alla costruzione di tre strofe compatte e di sicuro effetto ma che avevano bisogno, per esplodere, di un ritornello detonante”. I veri amori però continuano a bruciare anche sotto la cenere ed ecco che, a fine settembre 2011, Andrea “si presenta con il brano completo di un ritornello semplice, musicale ed assolutamente riconoscibile, la ciliegina che mancava sulla torta”.



Gli Audio Magazine nascono a Roma nel 2003 da un’idea di Francesco Carusi, Andrea Cardillo, finalista di Saranno Famosi divenuto poi Amici, e Kicco Careddu, anche lui reduce dallo stesso talent show. Il nome della band, simile a quello di una ipotetica rivista musicale anglo-americana, vuole significare la completa apertura dei tre fondatori ad ogni genere musicale. L’ingresso di musicisti del calibro di Vittorio Longobardi, Enrico Sotgiu e Lamin Mbaye, provenienti da diversi mondi musicali, sancisce l’adesione ad un’estetica musicale a 360 gradi. Dalla cantina ai locali dove si fa musica il giro è breve e in pochi mesi gli Audio Magazine conquistano il mondo del divertimento notturno e sotterraneo. La band, al gran completo, inizia a girare l’Italia in lungo e in largo: dalle piazze più prestigiose ai locali.



Nel 2009 Maurizio Costanzo, già autore con Mario Lavezzi del singolo di Andrea Cardillo “Ma dai”, oltre 35mila copie vendute, disco d’oro e vero tormentone estivo nel 2003, ingaggia la band per il suo storico salotto televisivo.