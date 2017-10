Arma Letale, tornano Mel Gibson e Danny Glover per il quinto episodio

Roger Murtaugh e Martin Riggs sono pronti a tornare sul grande schermo per un'altra avventura. Infatti, come riporta "DeadLine", il regista Richard Donner e gli attori Mel Gibson e Danny Glover sarebbero al lavoro per realizzare il quinto capitolo di Arma Letale, la famosa saga cinematografica iniziata nel 1987. Il film sarà scritto da Channing Gibson, già autore dello script del quarto, uscito nel 1998.