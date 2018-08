Angelina Jolie e Brad Pitt, guerra... più fredda: accordo ad interim sui figli

La guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt si fa... più fredda. Le due star hollywoodiane avrebbero stipulato, se non una pace, almeno una tregua sul tema dei figli, trovando un accordo ad interim per la loro custodia. Il tutto in attesa della firma decisiva che sancirà "finalmente" il divorzio.

Stando ad una fonte vicina alla coppia, come riferisce la stampa americana, i due avrebbero revocato un'udienza per l'affidamento dei sei figli, che era prevista in questi giorni, proprio in virtù dell'accordo temporaneo raggiunto. A consigliare loro questa via più "pacifica" verso un divorzio consensuale sarebbero stati i legali stessi della coppia e entrambe le parti si sarebbero trovati d'accordo sulla proposta. I dettagli di questa temporanea tregua non sono ancora trapelati, ma quel che è certo è che per un po' sia Brad sia Angelina dovrebbero mettere da parte le accuse e recriminazioni reciproche nel nome della serenità dei sei figli adottivi e naturali: Maddox di 17 anni, Pax di 14, Zahara di 13, Shiloh di 12 e i gemelli Vivienne e Knox di 10.