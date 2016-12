16 maggio 2016 16:04 Andrea Bocelli canta per la regina Elisabetta II Il tenore si è esibito il 15 maggio al gala organizzato nel parco del castello di Windsor per celebrare i 90 anni della sovrana

Andrea Bocelli si è esibito davanti alla regina d'Inghilterra, Elisabetta II, in occasione della serata di gala organizzata nel parco del castello di Windsor per celebrare i 90 anni della sovrana. Domenica 15 maggio, il tenore italiano ha cantato "Nelle Tue Mani (Now We Are Free)", brano portante della colonna sonora de "Il Galdiatore", ricevendo applausi calorosi e i complimenti della festeggiata.

"E' un grande onore cantare per la gente, ma niente lo è di più che cantare per la Regina, al Castello di Windsor, per il suo 90mo compleanno. Un enorme piacere", ha scritto Andrea Bocelli sui social. Il cantante era l'unico artista italiano presente al gala che fa parte delle celebrazioni del compleanno della sovrana iniziate con la ricorrenza esatta, il 21 aprile scorso, e destinate a culminare con i grandi festeggiamenti di popolo dell'11 giugno a Londra.





