La regina Elisabetta compie 90 anni: la famiglia reale in posa in una foto celebrativa

La regina Elisabetta II sorridente, circondata dai suoi tre eredi al trono: il principe Carlo, William e il principino George. E' la nuova foto ufficiale della famiglia reale scattata per l'emissione dei francobolli che celebrano i 90 anni della "sovrana dei record": nessun monarca britannico ha infatti mai regnato fino a questa età. A "rubare la scena" però è il piccolo George (sempre vestito uguale) , immortalato in piedi su una pila di libri per poter raggiungere l'altezza dei suoi familiari.

Lo scatto è stato realizzato nell'estate 2015 dal fotografo scelto dalla Royal Mail, Ranald Mackechnie, e verrà utilizzato per stampare quattro francobolli, uno per ogni generazione della famiglia reale. Da qui la scelta di far posare il principino su un piedistallo, e non in braccio al padre: i volti dei reali dovevano essere distanziati l'uno dall'altro e fotografati alla stessa altezza.



Lo studio e la preparazione della fotografia sono stati svolti con la massima accuratezza. Il vestito della regina, in particolare, è quello indossato da sua madre, Elizabeth Bowes-Lyon, il giorno del suo centesimo compleanno nel 2000. La location designata per lo scatto è la White Drawing Room, una delle più belle di Buckingham Palace.



La monarca dei record - Dopo aver superato il 9 settembre 2015 il record di Vittoria, diventando la sovrana britannica che ha regnato più a lungo nella storia del Paese, Elisabetta II è anche la prima a raggiungere i 90 anni di età. Ma i record non finiscono qui: la regina più amata dai sudditi britannici (secondo un sondaggio condotto a inizio 2016) è ufficialmente la monarca a essere apparsa su più francobolli nella storia.