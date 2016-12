Anastacia duetta con Kekko Silvestre: "Sono una grande fan dei Modà"

"Sono molto emozionato per questo duetto - ha commentato il cantante dei Modà - perché la carriera di un artista non può che arricchirsi di prestigio con un incontro del genere". Per la prima volta i due si sono incontrati in occasione di una puntata di "Amici 13" dove erano ospiti, in gara, accompagnando due squadre diverse impegnate nella battaglia a suon di note del programma televisivo.



"Ho cercato di trasformare la figura della vita nella figura di una persona con la quale Anastacia potesse dialogare - dice Silvestre - e volevo interpretare la speranza, una luce che non si sarebbe mai spenta".



Il tour, e l'album, sono anche quelli che hanno riportato in scena Anastacia dopo la seconda battaglia contro il cancro. "E' come se si trattasse di una nuova prima volta, forse perché io sono diversa - spiega la cantante statunitense - anche se oggi so bene quello che faccio e proprio per questo riesco a farlo con una gioia assoluta. Oggi cerco di usare un linguaggio profondo che possa rappresentare qualcosa di importante per chi mi ascolta".



Anche se la collaborazione è nata per caso, nessuno dei due esclude però che l'esperienza si possa ripetere in futuro. "Avevo paura di incontrarla perché parlo male l'inglese - dice Kekko - ma quando l'ho conosciuta mi sono trovato davanti ad una persona semplice. All'inizio mi sono trovato in difficoltà perché la canzone racconta di un momento molto delicato della vita di Anastacia".