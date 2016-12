Amber Heard, i 7 milioni dell'ex Johnny Depp andranno in beneficenza

Amber Heard donerà l'assegno di divorzio avuto dall'ex marito Johnny Depp in beneficenza. L'attrice ha deciso di regalare i 7 milioni di dollari ricevuti dall'attore all'American Civil Liberties Union, associazione che difende i diritti civili lavorando anche per la tutela delle donne e dei bambini vittime di abusi e al Children's Hospital di Los Angeles.

Il divorzio è diventato effettivo il 16 agosto, un giorno prima che venisse esteso l'ordine restrittivo nei confronti di Depp. Amber Heard ha anche trascinato in tribunale l'ex marito accusandolo di essere stata oggetto di violenza domestica, fatto però sempre smentito dall'attore.



"Come è descritto nella nota dell'ordine restrittivo rilasciata dal tribunale il denaro non ha giocato alcun ruolo - ha dichiarato la Heard - L'unica eccezione riguarda il fatto che potrò donare la somma in beneficenza e, facendo questo, aiutare coloro che non hanno facoltà di difendersi".