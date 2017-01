Amanda Seyfried, una bambolina sexy per "Vogue" Australia

A breve la vedremo nel revival de " I segreti di Twin Peaks ". Intanto Amanda Seyfried si trasforma in una bambolina sexy per l'edizione australiana di " Vogue ". In alcuni degli scatti di Emma Summerton l'attrice americana, che a novembre ha annunciato di attendere un figlio dal fidanzato Thomas Sadoski, appare con calze di latex ed espressione fissa, come fosse una riproduzione inanimata di se stessa.

Per lei all'orizzonte c'è anche il matrimonio. Quello con Sadoski è stato un amore travolgente, tanto che la gravidanza è stata annunciata solo due mesi dopo avere ufficializzato la loro relazione. Si sono incontrati a Broadway, recitando insieme in "The Way We Gat By", e da quel momento non si sono più lasciati.



L'ultimo film di Amanda risale al 2015, la commedia "Natale all'improvviso", ma negli ultimi mesi è stata molto impegnata sul set della nuova serie di "Twin Peaks", per la quale l'attesa è pari almeno al grado di segretezza su svolgimento dei fatti e nuovi personaggi, tra i quali quello interpretato da Amanda.