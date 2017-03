Dal 24 marzo in rotazione radiofonica, arriva "Speciale", il nuovo singolo, primo estratto dell'album "In nome dell’amore – Vol. 2", in uscita a fine aprile, che segna il gradito e atteso ritorno di Alex Britti. "Una canzone che è una dedica d'amore speciale per una persona speciale", racconta l'artista romano a Tgcom24. E per fine maggio al via anche il nuovo tour.