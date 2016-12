Alanis Morissette fa causa all'ex manager

Alanis Morissette ha fatto causa contro al suo ex manager. Il motivo? La cantante canadese sostiene che le abbia sottratto quasi cinque milioni di dollari dai suoi guadagni. Ha così intrapreso un'azione legale nei confronti di Jonathan Schwatz e afferma che il manager abbia "violato la sua fiducia" rubando i soldi dal suo conto bancario. E il risarcimento richiesto è di 15 milioni di dollari.

Le carte sono state depositate presso la corte superiore della contea di Los Angeles. Schwartz è stato accusato di aver convinto la Morissette di essere in una "tremenda condizione finanziaria", trascinandola su una "strada che avrebbe potuto rovinare le sue finanze". L'uomo è stato direttore commerciale della star dal 2009 al 2016. Oltre al manager, è stata citata in giudizio anche la sua Gso Business management, per frode e negligenza.