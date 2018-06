Al Bano, collaborazione con Rovazzi: presto una canzone insieme

In occasione di un'intervista a "Gente" , Al Bano ha rivelato che ha in programma un brano insieme a Rovazzi . "Ci stiamo lavorando. Lui è un talento strepitoso". I due si erano conosciuti a un concerto di Justin Bieber in Italia, dove il cantante di Cellino aveva portato la figlia Jasmine. “Nelle tribune i ragazzini si voltavano: "Ma sei Al Bano? Che ci fai tu qui?", racconta il cantante di Cellino. Lo stesso stupore che colse anche Rovazzi quando lo incrociò nell’area vip.

A fine marzo Fabio Rovazzi aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo vedeva in compagnia di due amici speciali, Gianni Morandi e Al Bano, incontrati dietro le quinte dopo il concerto al Forum del cantante di Monghidoro. Rovazzi citava una canzone dei Chainsmokers ("I just want to drink tequila with my friends"), commentando l'immagine con il messaggio: "Voglio solo bere tequila con i miei amici".