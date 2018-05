Al Bano: "Essere nonno è un'emozione grandissima"

Non potrebbe essere più felice il cantante di Cellino San Marco che racconta: "Mi sento amore allo stato puro. Quando un genitore diventa nonno e un po' come se tornasse alla linea di partenza per cominciare di nuovo. E dal momento che non ha la responsabilità diretta di quel bambino, può solo dare affetto, un affetto smisurato".



E dopo sei figli per Albano Carrisi è tempo di fare il nonno "magico": "È così. Voglio essere un nonno cantastorie, che prenda per mano la fantasia del nipotino. Un nonno "sciamano", che gli insegni il contatto con la natura, con gli animali, la terra. Non vedo l'ora di passeggiare con lui nel grande bosco della mia tenuta, come facevo coi miei figli quando erano piccini... Sarà davvero molto bello".