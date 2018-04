Adele posa in abito "sacerdotale": "Ho sposato i miei due migliori amici, Alan e il suo partner Paul..."

Con uno scatto condiviso su Instagram, in cui appare in abito bianco, una croce sul petto e una lunga mantella, che le arriva ai piedi, Adele scrive: "Ha sposato due dei miei migliori amici a gennaio". La cantante di "Hello" ha infatti officiato, qualche settimana fa, la cerimonia di nozze di Alan Carr e del suo partner Paul Drayton, nel giardino della sua villa di Los Angeles , dove ha ospitato sposi ed invitati...

"Conosciamo Adele da anni", ha raccontato Carr in una trasmissione televisiva: "e quando le abbiamo detto che ci sposavamo, lei ha subito replicato: 'Posso per favore pianificare tutto io per voi?'". E così ha fatto.

A Los Angeles si può richiedere il permesso di celebrare le nozze di qualcuno direttamente online e in pochissimo tempo, compilando un modulo della Universal Life Church. Adele ha fatto la richiesta e poi ha organizzato tutto in maniera impeccabile, come ha spiegato Carr, cantando per il primo ballo degli sposi e portandoli poi a Las Vegas per assistere ad un concerto di Celine Dion: "E' stato il giorno più bello della mia vita".