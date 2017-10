Adele guadagna circa 50mila euro al giorno

Lo scorso anno ha guadagnato quasi 50mila euro al giorno, si legge sul tabloid "The Sun", per un totale di circa 19 milioni di euro incassati nel 2016. Cifre da capogiro per Adele , che si conferma una delle star più ricche del Regno Unito. La cantante ha realizzato questi numeri incredibili soprattutto grazie al suo terzo album, "25" uscito nel 2015 e che ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

"Questo prova", avrebbe dichiarato una fonte al tabloid inglese: "che Adele è una delle star più grandi e influenti, se non la più grande, dell'intera industria musicale". E ancora: "E' sempre stata molto attenta ai suoi guadagni e non c'è possibilità che lei ne sprechi nemmeno una piccola parte". Intanto a Las Vegas l'Hotel Wynn, le ha offerto una residenza di un anno presso l'albergo con un salario di 22 milioni circa e la cantante ha in previsione ben 121 date di concerto in tutto il mondo. Tra la "residency" e gli introiti dei concerti Adele potrebbe portare a casa davvero un bottino da Paperon de' Paperoni.