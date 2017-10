Adele, 20 milioni per cantare e vivere in un hotel per un anno

Si chiamano "residency" e sono l'ultima moda degli hotel di lusso a Las Vegas: avere una star che risiede nell'albergo per un certo periodo di tempo e si esibisce per gli ospiti. E seguendo questo trend, stando a The Sun, l'hotel Wynn , uno dei più lussuosi della città, avrebbe chiesto ad Adele di essere "resident" per un anno offrendole più di 20 mlioni di euro.

La cantante britannica si dovrebbe esibire, di tanto in tanto, per la strabiliante cifra di oltre 500mila euro a spettacolo, ma non si sa ancora se abbia accettato o meno l'offerta. A Las Vegas negli ultimi anni sono stati ufficialmente "resident" presso alberghi di lusso, tra gli altri, Britney Spears, Mariah Carey e Celine Dion. Un ottimo escamotage da parte dell'hotel per aumentare il proprio prestigio e per l'artista di avere uno "stipendio" fisso e milionario per un certo periodo.