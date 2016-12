9 marzo 2015 Adam Levine, un "orribile" errore di gioventù prima di diventare sex symbol Il frontman dei Maroon 5 pubblica su Instagram una foto da adolescente, in cui appare molto diverso da oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:22 - Adam Levine oggi è una rockstar, un sex symbol, un produttore discografico, il giudice di un talent show e un attore. Il frontman dei Maroon 5, bello e poliedrico, ha pubblicato su Instagram uno scatto dei tempi in cui tutto questo era solo il sogno di un adolescente. Una foto del 1996, quando Levine aveva 16 anni, in cui il cantautore appare con i capelli lunghi e poco curati e un pizzetto che definisce “orribile”.

Un'immagine ben diversa da quella dell'uomo sicuro di sé che Adam Levine è oggi a 35 anni. L'uomo più sexy del mondo del 2013, secondo la rivista People, da adolescente era tutt'altro: un ragazzino dal look vagamente metallaro, ma comunque molto attento alla moda del momento se, come ammette nel messaggio che accompagna la foto, per far crescere “quell'orribile pizzetto Anni Novanta mi ci è voluta un'estate intera”. Tempo che, guardando indietro, Levine avrebbe speso diversamente. Nel 1996 il cantautore aveva già fondato i Kara's Flowers, dai quali sono nati poi i Maroon 5, ma l'immagine da sex symbol era ancora tutta da costruire.