AC/DC, a Sydney 457 chitarristi suonano "Highway to Hell"

Si sono ritrovati a Sydney per realizzare un record davvero particolare. Protagonisti sono stati 457 appassionati di musica che, muniti di chitarra elettrica e amplificatore, si sono dati appuntamento presso il "Sydney Guitar Festival" per eseguire all'unisono "Highway to Hell", il celebre brano degli AC/DC pubblicato nell'omonimo album del 1979 ed estratto successivamente come singolo.