Taylor Momsen, un nudo integrale per il video di "Heaven Knows"

11:44 - Dopo l'anteprima della copertina dell'album lanciata in Rete qualche settimana fa, i Pretty Reckless scoprono le carte del loro nuovo lavoro con il video del singolo, "Heaven Knows". E il genere di provocazione è lo stesso: se infatti in copertina Taylor Momsen era completamente nuda di spalle, nella clip offre un nudo integrale frontale, leggermente mascherato solo da una croce pitturata sul corpo che copre le parti intime.

La canzone è sicuramente di forte impatto, per quanto non brilli originalità, tra riff rubati agli Iron Maiden e ai Led Zeppelin e un coro di bambini che ricorda tanto i Pink Floyd di "Another Brick In The Wall", tanto più che i bimbi e l'ambiente scolastico sono protagonisti anche di questo video.



Però è evidente che l'attenzione viene concentrata sull'avvenenza e il carisma della Momsen che ha evidentemente deciso di buttare ciò che restava dell'immagine da brava ragazza costruita con i suoi anni da attrice in "Gossip Girl" per calarsi in quella della rocker maledetta. I Pretty Reckless arriveranno anche in Italia in concerto, il 28 marzo a Milano. E sarà l'occasione per vedere quanto Taylor è diventata un animale da palcoscenico.