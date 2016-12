23 gennaio 2014 Taylor Momsen, il nuovo disco dei Pretty Reckless ha un lato B che vale La cantante attrice ha svelato via Twitter titolo e cover del nuovo album del suo gruppo. E nella foto di copertina posa nuda di spalle, con una freccia che punta al sedere Tweet google 0 Invia ad un amico

12:28 - La data fissata è il 18 marzo. E' quello il giorno in cui uscirà "Going To Hell", il nuovo album dei Pretty Reckless, il gruppo rock di cui la cantante e attrice Taylor Momsen è la leader. E proprio la Momsen ha anticipato via Twitter titolo e cover dell'album, e la foto è di quelle che non passano inosservate: Taylor è ritratta di spalle, nuda, con una freccia disegnata sulla schiena che punta direttamente verso il sedere.

Una freccia particolare, mischiata con una croce. Bisogna dire che, in tempi di crisi del cd, i Pretty Reckless puntano decisamente a incrementare gli acquisti del caro vecchio vinile. Infatti, se nella copertina del cd la foto è tagliata alla punta della freccia, prima del sedere della Momsen, in quella del vinile non è censurato nulla, con un panorama completo del nudo di spalle della cantante.