Selena Gomez in rehab per due settimane

14:50 - Anche la brava ragazza Selena Gomez è finita in rehab. A quanto rivela Radar Online lo scorso gennaio la popstar avrebbe infatti passato due settimane in clinica. "Selena si è ricoverata volontariamente - ha ammesso un portavoce - Ma non per abuso di sostanze stupefacenti". Una fonte vicina alla star ha però svelato: "Con i party selvaggi i genitori sono preoccupati che possa andare incontro a problemi seri".

Dietro all'immagine di ragazza per bene, la Gomez potrebbe quindi nascondere uno spirito da bad-girl. Proprio lei, che era sempre pronta a correre in soccorso di ad altre baby-star allo sbando come l'amica Demi Lovato o l'ex Justin Bieber.



"I suoi genitori vogliono aiutarla e si sono sentiti sollevati quando ha scelto di entrare in rehab. Ha capito che le serviva un aiuto professionale se voleva riprendere il controllo della sua vita - ha rivelato una fonte a Radar Online - Aveva bisogno di allontanarsi dalle pressioni di Hollywood e dalle cattive influenze. Ha avuto la possibilità di lavorare su se stessa".



L'ex principessina Disney sarebbe solita mischiare marijuana con ansiolitici e sonniferi; in particolare con l'Ambien. Si tratta di farmaco per combattere l'insonnia che può trasformarsi una droga per gli effetti che provoca, come la perdita del controllo del proprio corpo.