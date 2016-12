Raffaella Fico canta e mostra il lato B

11:49 - Prima canta e poi si sposa. E' davvero un periodo d'oro per Raffaella Fico che, dopo aver postato su Instagram l'anello di fidanzamento che le ha regalato il suo compagno Gianluca Tozzi, lancia il suo primo singolo "Rush". Movenze sexy, ritmo travolgente e fisico scolpito con lato B in bella vista. L'ex gieffina ci crede e assicura: "Devo vincere lo scetticismo di molti che non credevano sapessi cantare".

D'altronde l'attuale fidanzato è il figlio del cantante Umberto Tozzi e quindi Raffaella si sarà fatta consigliare sicuramente dal futuro suocero. "Dopo mesi e mesi di preparazione e d'insegnamenti, dal canto al ballo, dalla recitazione alla dizione, mi sento pronta ad affrontare questa ennesima sfida che affronterò nel migliore dei modi", spiega lanciando il video.



La musica è una delle grandi passioni della Fico e la showgirl spera che sia "un nuovo punto di partenza per la carriera artistica e per la vita". Per ora "Rush" si candida a diventare un tormentone estivo, la vedremo presto a Sanremo?