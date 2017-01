10 giugno 2014 Mario Balotelli e Raffaella Fico, tra i due ex è guerra social a colpi di diamanti Dopo l'annuncio del calciatore ecco che spunta l'anello della ex. A dare la notizia è Gianluca Tozzi che cinguetta: "Ha detto si... e sarà per sempre" Tweet google 0 Invia ad un amico

07:54 - Tra Mario Balotelli e Raffaella Fico è guerra a colpi di pietre... preziose! Dopo la proposta del calciatore a Fanny Neguesha con tanto di foto social all'anello ecco arrivare la risposta della ex. "Ha detto si... e sarà per sempre" cinguetta Gianluca Tozzi mentre posta la foto del dito dell'ex gieffina con un diamante decisamente all'altezza della situazione...

Insomma, SuperMario non ha fatto in tempo a godersi il suo momento di celebrità che subito la Fico gli ha "rubato" la scena. Appena qualche ora dopo l'annuncio "social" di Balo e Fanny ecco spuntare quello di Raffaella e Gianluca.



La modalità è la stessa: foto del brillocco e dichiarazione romantica. C'è da dire, però, che il diamante dell'ex gieffina sembra più grande di quello della "rivale" e lei non fa nulla per nasconderlo. Su Instagram lei cinguetta un "Ti amo" - come cantava il futuro suocero Umberto Tozzi - per l'uomo che le ha cambiato la vita. Chissà che entrambi non abbiano trovato quella serenità che mancava loro. Anche se le "ripicche" via social non promettono bene...