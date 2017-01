10 giugno 2014 Mario Balotelli sposa Fanny Neguesha L'anello e il luogo della proposta su Instagram con il cinguettio più romantico del calciatore: "Il sì più importante di tutta la mia vita" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:30 - "She said yes... The most important yes in my life. That was the place of my question! I Love you and happy birthday too ! Je t'aime my WIFE - Ha detto sì... Il più importante sì di tutta la mia vita. Ti amo e buon compleanno. Ti amo, moglie mia". Così Mario Balotelli comunica a tutti i suoi fan di aver chiesto la mano alla sua Fanny Neguesha. La location? Una spiaggia di Rio durante un suggestivo tramonto...

A quanto pare Fanny Neguesha non se lo è fatto chiedere due volte. Anche lei ha scelto i social per cinguettare la sua felicità, ri-postando la foto di SuperMario e commentando: "Tonight, I said the most important yes of my Life. That was the best present for my birthday! I love you first and unique husband - Stasera ho detto il sì più importante della mia vita. E' stato il regalo più bello del mio compleanno. Ti amo primo e unico marito".



Questa volta il calciatore ha messo proprio la testa a posto. Inaspettatamente romantico, per farle la proposta ha scelto un posto speciale, Rio de Janeiro, dal momento che si trova in Brasile con la Nazionale per i Mondiali che inizieranno tra qualche giorno. Una spiaggia e il cielo al tramonto, quasi come volesse rivivere una favola. Lei, volata in Brasile per dargli il suo supporto in vista del debutto in campo degli Azzurri, ha ricevuto una splendida sorpresa proprio il giorno del suo compleanno. Il lieto fine è arrivato, insomma. In un momento come questo passano in secondo piano anche le difficoltà calcistiche, con Immobile che potrebbe soffiargli la maglia da titolare. SuperMario, il suo gol migliore, l'ha già segnato nella vita privata.



La scintilla tra i due era scoppiata ancora ai tempi del Manchester City quando Fanny, in tutta la sua bellezza, era riuscita a conquistare il cuore del giocatore. Dopo essersi lasciati e ripresi diverse volte, dopo aver cancellato le varie foto social - salvo poi averle rimesse non appena tornava il sereno - la coppia sembra pronta per fare il grande passo. E non resta che sperare che sia davvero "per sempre".