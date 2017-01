Raffaella Fico vince a Sanremo

11:14 - Mentre aspetta che SuperMario vada finalmente a conoscere sua figlia, Raffaella Fico non si perde nessun evento mondano e a Sanremo sale anche sul palco. Non quello dell'Ariston però. Mentre Arisa vinceva il festival della Canzone infatti, al Gran Galà Emotion di Luis Franciacorta, nella città ligure, l'ex velina riceveva un premio speciale come "Eccellenza d'Italia". E che eccellenza!

Anche la bella showgirl si dà da fare insomma e se il Balo sfoggia il suo parco auto stellare su Twitter, lei, che di solito viaggia in treno, in seconda classe, sfoggia quello che ha, le sue "eccellenze" made in Italy: un sorriso radioso, forme da dieci e lode e tanta simpatia. La sexy mora partenopea, look casto, con un abito nero e una fascia argentata in vita, a sottolineare le curve seducenti del suo corpo mozzafiato, ha partecipato al prestigioso evento organizzato dal marchio Luis Franciacorta, lo spumante italiano più conosciuto in Italia e all'estero, per lanciare la nuova collezione "Emotion". A condurre la serata la bellissima Cristina Chiabotto testimonial e madrina, una Miss Italia che da sempre rappresenta l'italian syle e l'eleganza made in Italy. I premi per le "Eccellenze d'Italia" sono andati anche a Roberto Farnesi, Alba Parietti e Giulia Montanarino. Ma a brillare a Sanremo è stata la nostra Raffa... nazionale.