One Direction, Niall Horan e Harry Styles nudi in albergo

10:20 - Colpo di scena per due dei componenti dei One Direction più amati: Niall Horan e Harry Styles. Sul Web c'è un filmato, probabilmente di una telecamera a circuito interno, che mostra i due cantanti in mutande nel corridoio di uno degli alberghi più lussuosi di Buenos Aires. Niall e Harry scherzano anche con altri membri dello staff per poi rinchiudersi in camera. Le fan ovviamente sono impazzite, promuovendo il fisico asciutto dei loro idoli.

I ragazzi si trovano in Argentina per due concerti al Velez Sarsfield Stadium il 3 e il 4 maggio, nell'ambito del loro tour mondiale. Non si sa come questo filmato sia finito in Rete e stando alla qualità delle immagini sembra proprio che sia tratto dalla telecamera a circuito interno dell'hotel di lusso. "1 D Where We Are 2014 Tour" sbarcherà in Italia per due date a San Siro (28-29 giugno) e il 6 luglio allo Stadio Olimpico di Torino.